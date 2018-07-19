Трамп обвинил СМИ в попытке развязать войну с Россией

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал средства массовой информации, которые он считает создателями "фейковых новостей". По его словам, такие издания хотят продолжить конфронтацию с Россией, несмотря на то, что это может привести к войне, заявил американский лидер в четверг, 19 июля, в своем Twitter.

"Они с ненавистью относятся к тому, что мне, возможно, удастся наладить хорошие отношения с Владимиром Путиным. А мы тем временем делаем гораздо больше, чем любая другая страна", - подчеркнул Трамп.

Продолжая тему СМИ, президент США обвинил их в том, что они создают свои материалы без всяких источников и доказательств.

"Многое из написанного обо мне или о людях из моего окружения является полной выдумкой", - написал Трамп в микроблоге.

Напомним, 18 июля Трамп уже комментировал реакцию в американских СМИ на итоги его встречи с Путиным в Хельсинки (Финляндия).

"Встреча с президентом России вышла очень успешной, но только не в средствах массовой информации, которые публикуют фейковые новости. Создатели фейковых новостей продолжают сходить с ума", - пожаловался Трамп в своем Twitter.

После саммита в столице Финляндии центральные американские издания назвали его итоги несоответствующими целям американской политики.

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Источник: korrespondent.net