У Сенцова случился второй кризис - адвокат

У украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской тюрьме, случился второй кризис, после которого он стал принимать по две ложки питательной смеси в день. Об этом рассказал адвокат заключенного Дмитрий Динзе, пишет Радио Свобода в четверг, 19 июля.

Отмечается, что состояние Сенцова ухудшилось с момента последнего визита защитника. Он очень бледный.

Адвокат уточнил, что украинец ходит самостоятельно.

Динзе сообщил, что две недели назад у Сенцова был второй "кризис по здоровью". Режиссеру стало плохо и его хотели госпитализировать, чтобы начать полноценное принудительное кормление и вливать больше смеси. Сенцов отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача.

Адвокат добавил, что режиссер содержится в палате и голодовку прекращать не собирается.

Ранее адвокат сообщал, что у Сенцова вследствие длительной голодовки отказывают рецепторы. Кризис может произойти в любой момент.

Напомним, Олег Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный в России к 20 годам за якобы подготовку теракта, голодает с 14 мая.

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Источник: korrespondent.net