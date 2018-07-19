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19. 07. 2018

Журнал Time совместил лица Трампа и Путина

Американский журнал Time разместит на своей обложке совмещенную фотографию американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Об этом в четверг, 19 июля, сообщается на сайте издания.

Ожидается, что номер с совмещенным лицом двух президентов на обложке выйдет в печать 30 июля.

Также журнал в своем Twitter опубликовал видео, на котором лицо Трампа превращается в лицо Путина, и наоборот.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1

— TIME (@TIME) 19 липня 2018 р.

Как отмечается в сообщении, изображение было создано художником Нэнси Бурсон. Она вдохновилась прошедшей встречей президентов в Хельсинки. Художник рассказала, что цель ее работы - показать сходство Путина и Трампа.

Напомним, в ходе переговоров в столице Финляндии, которые российский и американский лидеры провели 16 июля, обсуждали украинский и сирийский конфликт, возможное вмешательство РФ в выборы и ядерное разоружение.

Путин заявил, что встреча прошла в "партнерской атмосфере", а переговоры были содержательными. Трамп сказал, что их разговор был "хорошим стартом для всех".

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Источник: korrespondent.net

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