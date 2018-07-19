Ушел бы в АТО. Резонансные заявления Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе, один из наиболее прославленных грузинских актеров в истории, родился 19 июля 1938 года в Тбилиси.

Главным трудом в карьере актера был фильм Мимино - хит советского кинематографа. В культовой комедии с элементами драмы Кикабидзе сыграл летчика Валико по прозвищу Мимино, мечтающего о большой авиации и попадающего в различный забавные, а также временами грустные истории.

После премьеры картины на Кикабидзе и обрушилась настоящая слава и большие награды. Именитый актер также выступал с концертами, несмотря на плотный график.

В последние годы Кикабидзе почти отошел от искусства и занялся написанием мемуаров. В 2008 году отказался от российского ордена Дружбы из-за вооруженного конфликта в Южной Осетии и с тех пор не ездит в Россию.

Периодически актер делает громкие и скандальные заявления. Корреспондент.net вспоминает.

Ненавидит СССР

Недавно Кикабидзе заявил, что в свое время был очень счастлив распаду СССР, а также признался в ненависти к государственному гербу Советского союза.

"Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти", - сказал он в интервью DW.

Ахеджаковой - 80 лет. От Верочки до друга Украины

Это интервью вызвало огромный резонанс в России. Актеры пришлось пояснять, что слова были интерпретированы отчасти неверно - он говорил о советскойсимволике со всем вытекающим, однако не питает какой-либо ненависти к самому народу.

Любит Россиян

Накануне Кикабидзе ответил Комсомольской правде, не собирается ли он в РФ с концертами. Певец ответил, что не был в России уже десять лет, с начала российского вторжения в Грузию.

"Но это не значит, что я перестал любить русский народ и русскую публику. Передайте от меня привет всем россиянам. Я к ним - с большой любовью. Историю с гербом просто раздули. Скандал получился некрасивый и неумный", - сказао он.

Пошел бы в АТО

В 2014 году Кикабидзе заявил, что в Украине сейчас происходит то же самое, что и когда-то в его Грузии. "Хуже, чем сейчас, невозможно было представить. Все, что происходит сейчас в Украине, делается по тому же сценарию, что было и у нас, в Грузии. Чем это все закончится - очень трудно сказать. Все зависит от мирового сообщества сейчас. И то, если они примут серьезные санкции. Кроме этого, многое будет зависеть от вашего нового правительства", - отметил он. Кикабидзе подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин "человек черной силы" и заметил, что его правнукам будет стыдно называть его фамилию. "Пока он со своими амбициями будет жить, он все время будет угрожать каким-то странам, системам. Он - захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной. А люди не вечные, и все в жизни кончается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию. Но пока он на троне, никто другой во власти не появится. Вы что, думаете, что все россияне согласны с тем, что Путин делает с вашей страной? Нет, конечно! Просто народ не спрашивают", - сказал артист. Он отметил, что если бы был молодым, то и сам пошел бы воевать в зону АТО. Он отметил, что если бы был молодым, то и сам пошел бы воевать в зону АТО. "Россия не хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться. Но если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно", - подытожил актер. Спел в киевском метро В 2015 году Вахтанг Кикабидзе выступил с уличными музыкантами на станции метро Площа Льва Толстого в Киеве. В перерывах между песнями оказавшиеся на станции метро киевляне бурно аплодировали и даже делали сэлфи с певцом. Группа танцоров в концертных костюмах также принимала участие в выступлении артиста. Мечатет увидеть свободную Украину В марте этого года перед концертом в Киеве легендарный грузин заявил, что за десять лет не простил Путину вторжения в Грузию, а теперь - в Украину. "Я думаю, смысл жизни - жить без грязных хвостов. Нет таких лекарств, которые все прощают человеку. Когда танки у тебя дома, он в тебя стреляет, давит, а ты в это время получаешь орден и едешь поешь там. Это неэтично, некрасиво, и ты теряешь свое достоинство. Я, конечно, не простил. Но зато меня внуки уважают", - объясняет грузин. Однако называет себя большим оптимистом, а в свой юбилейный год мечтает снять собственное кино, напечатать автобиографическую книгу про друзей со всего мира и увидеть свободными Грузию и Украину. "Если бы я был украинцем и мне было бы не 80, а хотя бы 55, я бы тоже там был", - кивает он в сторону зоны проведения АТО на Донбассе. Будущей победе Украины Кикабидзе на каждом своем концерте уже четыре года подряд. "У меня есть песня: я найду рай, и всех возьму туда, где не бьют стариков, зверей. В этой светлой стране никто и никогда не слышал о войне. Пусть живет свободная Украина!", - пожелал певец украинцам.

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Источник: korrespondent.net