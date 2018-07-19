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19. 07. 2018

Путин предупредил о возможном обострении конфликта на Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе совещания послов и постоянных представителей РФ в четверг, 19 июля, заявил о серьезных рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины. Причинами возможного обострения он назвал все те же факторы, что и раньше, передают Известия.

По словам главы РФ, Киев не выполняет взятые на себя обязательства и отказывается от мирного решения конфликта.

"Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются силовым путем", - заявил Путин.

Напомним, накануне Киев обратился к Вашингтону за разъяснениями по переговорам американского лидера Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным о возможных новых предложениях по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Сразу после встречи с главой США президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с Дональдом Трампом обсуждалась "важность добросовестной реализации Минских соглашений".

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Источник: korrespondent.net

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