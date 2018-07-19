Черногория ответила на оскорбление Трампа

Правительство Черногории ответило заявление президента США Дональда Трампа о необходимости защиты таких "маленьких союзников по НАТО". Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, обнародованном в четверг, 19 июля.

В заявлении говорится, что страна, будучи новым членом НАТО и кандидатом в ЕС, вносит свой вклад в мир и стабильность не только на европейском континенте, но и в Афганистане - вместе с американскими солдатами в Афганистане.

Отмечается, что Черногория стала единственной балканской страной, в которой во время распада Югославии не вспыхнула война.

"Мы строим дружеские отношения и до сих пор не потеряли ни одного друга, в то же время мы способны смело защищать наши собственные национальные интересы. В современном мире не имеет значения, насколько вы большие или маленькие. Важно, насколько вы цените ценности свободы, солидарности и демократии", - говорится в заявлении.

Исходя из этого, подчеркивается в заявлении, дружба и союз Черногории и США являются крепкими и постоянными.

Накануне Трамп заявил, что американские войска не должны защищать Черногорию, поскольку "это очень несправедливо, ведь они даже не платят".

По мнению Трампа, Черногория - это крошечная страна с "очень сильными и очень агрессивными людьми". "Они могут разозлиться, и - поздравляю! - у вас Третья мировая война", - заявил Трамп.

Черногория вступила в НАТО 5 июня 2017 года, став самой молодой участницей Альянса. Ее оборонные расходы в 2017 году, согласно открытым источникам, составили 66 млн евро, то есть 1,66 процента ВВП страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net