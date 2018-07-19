В Британии отрицают установление личностей отравителей Скрипаля

В Британии отрицают факт установления личностей лиц, пытавшихся отравить экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом в четверг, 19 июля, сообщил министр по вопросам безопасности правительства Великобритании Бен Уоллес в своем Twitter.

В частности, он прокомментировал сообщение о том, что британской полиции удалось установить личности участников нападения на Скрипалей.

"Я думаю, что этот материал можно переместить в рубрику "плохой источник и дикая спекуляция", - отметил министр.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании идентифицировала предполагаемых исполнителей покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Вскоре российский посол в Великобритании Александр Яковенко призвал британские спецслужбы назвать имена подозреваемых в отравлении Скрипалей.

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Источник: korrespondent.net