Под Черновцами водитель фуры сбил инспектора и повез его на капоте

Под Черновцами в четверг, 19 июля, водитель фуры сбил инспектора и прокатал его на капоте. Соответствующее видео публикует Киев Оперативный в соцсети Facebook.

Отмечается, что в 11:22 на линию 102 поступил вызов от инспектора Укртрансбезопасности о том, что неизвестный мужчина на грузовике сбил его и в настоящее время сбитый инспектор движется с ним на капоте.

Также заявитель добавил, что водитель не собирается останавливаться и направляется в сторону Черновцов.

Ранее во Львове женщина-водитель с признаками наркотического опьянения на автомобиле Peugeot 208 сбила двух полицейских. Одного из них она провезла накапоте.

Также в Киеве нетрезвый водитель, уровень алкоголя в крови которого превышал допустимую норму в 9 раз, сбил полицейского и протащил его на капоте.

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Источник: korrespondent.net