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19. 07. 2018

В горах Грузии потерялись два украинских туриста

В горах Грузии потерялись два украинских туриста. Их обнаружили в районе вершины Тетнульд в регионе Верхняя Сванетия, однако из-за погодных условий к украинцам не могут попасть спасатели, передает Интерфакс.

По данным Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии, группа из восьми туристов из Украины находилась на высоте более 4200 метров над уровнем моря в районе вершины Тетнульд, когда отстали два ее члена. Поиски велись два дня, в четверг с вертолета их удалось обнаружить.

При этом в службе отмечают, что в связи с плохими метеорологическими условиями и сложным рельефом спасателям пока не удается добраться к туристам.

"Как только метеорологические условия позволят вертолету приблизиться, туристов подберут. Пока у нас нет информации о состоянии их здоровья", - заявили в службе.

Напомним, ранее в Грузии 70-летний украинец упал в море на дельтаплане.

Перед этим сообщалось, что в Карпатах во время восхождения на гору умер турист.

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Источник: korrespondent.net

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