Суд арестовал имущество Вышинского

Имущество главного редактора РИА Новости Украина, подозреваемого в государственной измене и незаконном хранении оружия, арестовано. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик агентству Интерфакс-Украина в четверг, 19 июля.

"Херсонский горсуд наложил арест на квартиру, два автомобиля и имущество, изъятое в ходе санкционированных обысков", - отметила Тихончик.

Как сообщалось, 11 июля Вышинскому продлили арест до 13 сентября.

Напомним, Вышинский был задержан рядом со свои домом 15 мая, а в офисе РИА Новости-Украина прошли обыски. Украинская власть заподозрила Вышинского и других журналистов в государственной измене. В СБУ также назвали РИА Новости-Украина "пропагандистским антиукраинским информационным ресурсом".

Также у Вышинского также обнаружили трудовой договор с российским СМИ.

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Источник: korrespondent.net