Над Бельгией закрыли воздушное пространство

Воздушное пространство над Бельгией закрыли из-за проблем с системой обработки данных полетов бельгийским провайдером Belgocontrol. Об этом сообщает Reuters в четверг, 19 июля.
"Из-за исключительной ситуации воздушное движение временно приостановлено. Belgocontrol решает это. Мы внимательно следим за ситуацией", - сообщил в Twitter аэропорт Брюсселя.
В Центре управления воздушным движением страны (Belgocontrol) заявили, что работают над решением проблемы.
Международный аэропорт Брюсселя и аэропорт Брюссель-Шарлеруа является крупнейшими аэропортами в Бельгии. Путешественники в Бельгии уже столкнулись с задержками рейсов.
Ранее сообщалось, что Ryanair отменила рейсы 50 тысяч пассажиров из-за забастовки.
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Источник: korrespondent.net
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