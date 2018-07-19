Антикоррупционер Виталий Шабунин, которого на акции против главы САП Назара Холодницкого облили зеленкой и осыпали мукой, заявил, что ему приходят смски с угрозами. Об этом он в четверг, 19 июля, сообщил в своем Facebook.
В частности, Шабунин выложил скан сообщения с угрозами.
"Ты вчера сделал очень большую ошибку, когда опубликовал фото Руслана и Урагана. У тебя есть время до завтра его удалить. Иначе одной зеленкой не обойдешься. Ты просто исчезнешь", - говорится в сообщении.
По словам антикоррупционера, "знающие люди подсказали, что Ураган - это кличка Коханивского, ну а Руслан, соответственно, это - Руслан Журило, руководитель Горно-химической корпорации и один из подозреваемых НАБУ в деле народофронтовца Мартыненко".
Cмотрите фотогалерею: Облитый зеленкой Шабунин показал смски с угрозами
Шабунин пояснил, что обоих сфотографировали возле САП в день акции 17 июля.
Напомним, под офисом Специальной антикоррупционной прокуратуры прошли два противоположных митинга - один против Назара Холодницкого, а другой в его поддержку.
Причина митинга - Холодницкий на днях закрыл уголовное дело против сына главы МВД Арсена Авакова. Чем и вызвал обвинения в свой адрес в том, что он незаконно закрыл дело. Но в поддержку главы САП подоспели "уличные бойцы" Авакова во главе с Ильей Кивой.
На одном из митингов Виталия Шабунина облили зеленкой и осыпали мукой.
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Источник: korrespondent.net
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