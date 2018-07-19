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19. 07. 2018

В Борисполе люди полдня ждали рейса в Египет под присмотром полиции

В аэропорту Борисполь в четверг, 19 июля, почти на десять часов задержали рейс QU 4421, следовавший из Киева в Хургаду. При этом людей пугали полицией с автоматами, передает Информатор.

Отмечено, что самолет от авиакомпании Azur Air должен был вылететь в 02:00, однако рейс постоянно переносили.

Как рассказал один из туристов, который ожидал самолета, сначала рейс задержали на три часа и вылет планировался в 05:00. На звонки людей туроператору Anex Tour, который организовывал этот рейс, там отвечали, что перенос связан с оптимизацией полетной карты.

Cмотрите фотогалерею: В Борисполе люди полдня ждали рейса в Египет под присмотром полиции

Около 05:00, когда туристы и экипаж уже ждали подачи самолета, к ним подошел представитель авиакомпании Azur Air и сообщил, что вылет переносится минимум на полтора часа. После этого разъяренные пассажиры попытались заблокировать гейт в надежде, что им скажут, когда будет вылет. Чтобы усмирить рассерженных людей и освободить гейт, администрации аэропорта пришлось вызвать полицию с автоматами.

"Около 8:45 людям принесли воду и бутерброды. Также пассажиры написали заявления в авиакомпанию по поводу случившегося. По состоянию на 11:45 посадка на рейс QU 4421 закончена. Люди после почти десяти часов ожидания наконец вылетели в Хургаду", - говорится в сообщении.

В авиакомпании Anex Tour пока никак не прокомментировали инцидент в аэропорту Борисполь.

Ранее в подобную ситуацию попадали пассажиры в аэропорту Киев. Там больше суток не могли вылететь несколько тысяч человек. Виновником случившегося стала скандальная авиакомпания Bravo Airways.

Напомним, в апреле более 200 туристов из Украины застряли на несколько дней в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха. В ситуацию пришлось вмешиваться МИД Украины.

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Источник: korrespondent.net

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