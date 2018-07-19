В Молдове авто влетело в повозку, погибли трое детей

В Молдове в результате столкновения авто с повозкой на трассе Кишинев-Леуш четыре человека погибли, в том числе трое детей. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает Укринформ.

По данным Национального инспектората патрулирования страны, в результате аварии погибла женщина в возрасте 25 лет и трое ее детей в возрасте четыре, пять и 16 лет.

Еще четыре человека - двое мужчин и две женщины в возрасте от 18 до 28 лет, также находившиеся в повозке, получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в районные больницы городов Хынчешть и Ниспорены, доложили правоохранители.

При этом отмечено, что водитель автомобиля, 34-летний уроженец района Штефан-Водэ, и пассажир отделались легкими травмами. Водитель задержан на трое суток.

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По предварительным данным следствия, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима на мокрой трассе (во время ДТП шел проливной дождь), а повозка не была оборудована соответствующими светло-отражающими приборами. Сейчас ведется следствие.

Ранее сообщалось, что под Черновцами водитель фуры сбил инспектора и повез его на капоте.

Перед этим в Киеве лоб в лоб столкнулись авто, двое погибших.

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Источник: korrespondent.net