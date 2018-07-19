Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2018, четверг, 20:57
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,32
19. 07. 2018

Трамп обсудит Украину на второй встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить ситуацию в Украине на своей следующей встрече с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в четверг, 19 июля, в своем Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что его встреча с Путиным была успешной, и сообщил, что "с нетерпением" ждет второй встречи, чтобы приступить к постепенной реализации достигнутых договоренностей.

По словам Трампа, среди тем, которые обсуждались во время встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки - "противодействие терроризму, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговля, Украина, мир на Ближнем Востоке, Северная Корея и многое другое".

"Есть много решений (этих проблем), некоторые из них решить легко, другие трудно... но они ВСЕ могут быть решены", - заверил глава США.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки, Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.