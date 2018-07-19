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19. 07. 2018

Советника Макрона уволили за избиение активиста

Советник президента Франции Александр Беналл обвиняется в избиении митингующего в ходе первомайской демонстрации в Париже, передает издание Franceinfo.

Отмечается, что Беналл был отстранен от исполнения своих обязанностей сроком на две недели. При этом чиновнику приостановили оплату труда.

В Елисейском дворце подчеркнули, что это самая серьезная санкция, которая была применена к их представителю.

Так, французские СМИ распространили видеозапись, на которой видно, как одетый в мотоциклетный шлем Беналл бьет мужчину в Латинском квартале в Париже.

Указано, что многие политики Франции уже осудили такое поведение советника главы Франции.

Напомним, во время празднования победы Франции на Чемпионате мира по футболу в центре Парижа произошли погромы. Полиция применила против хулиганов слезоточивый газ.

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Источник: korrespondent.net

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