В Украине за полгода на границе задержали полторы тысячи нелегалов

Государственная пограничная служба Украины за первые полгода текущего года задержала 1432 нелегальных мигрантов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ в четверг, 19 июля.

"Общее количество задержанных нелегальных мигрантов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 22%, в том числе выросло на 28% количество задержанных за незаконное пересечение границы. Если говорить языком цифр, то соответственно в первом случае были задержаны 1432 нелегала, во втором - 417 человек", - рассказали в ведомстве.

В погранведомстве также сообщили, что в текущем году уже задокументировано 1,8 тысяч попыток перевозки контрабанды общей стоимостью около 117,5 млн гривен.

В пресс-службе добавили, что наибольшая активность незаконного перемещения товаров, а именно сигарет, алкогольных изделий, автотранспорта, предметов антиквариата и янтаря, сохранялась на границе с Польшей, РФ, Молдовой, Румынией и на линии разграничения в районе проведения ООС.

Ранее сообщалось, что в Украине за первые пять месяцев текущего года обнаружено более четырех тысяч нелегалов. Также с начала этого года 305 человек обратились с заявлениями о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

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Источник: korrespondent.net