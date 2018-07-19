В США произошел взрыв на военном складе, есть пострадавшие

В США в штате Пенсильвания произошел взрыв на военном складе, где хранятся ракеты и амуниция, вследствие чего пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает в четверг, 19 июля, Fox News.

Отмечено, что трое пострадавших получили серйозные ранения. Инцидент произошел в городе Чемберсберге.

Очевидцы рассказали, что видели, как двое сотрудников склада выбежали из здания. По их словам, они кричали и были в огне.

По данным спасателей, после взрыва на складе начался пожар. Представители экстренных служб эвакуировали людей из близлежащих зданий.

О причинах взрыва не сообщается. Сейчас склад работает в штатном режиме, кроме здания, в котором произошел взрыв.

Сообщается, что склад находится за пределами города Чемберсберге. Он располагается на площади 7,2 тыс. га и на нем работают 3,6 тыс. сотрудников, в том числе гражданские служащие.

Напомним, ранее в США взорвали площадки для пуска ракет на мысе Канаверал.

Перед этим сообщалось, что в США при взрыве газа погиб пожарный.

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Источник: korrespondent.net