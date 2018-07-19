В Египте в найденном черном саркофаге обнаружили три мумии

Египетские ученые раскрыли черный саркофаг, найденный в городе Александрия, и обнаружили там три повреждены мумии. Об этом со ссылкой на главу управления по вопросам памятников старины Мустафу аль-Визиры сообщает портал Youm7.

По его словам, в одной из мумий поврежден череп. Это говорит о том, что при жизни человек мог быть воином, пояснил аль-Визиры. Он добавил, что найденные мумии не принадлежали к королевским семьям, так как на их саркофаге нет соответствующих надписей.

Отмечено, что все три мумии получили серьезные повреждения из-за просочилась внутрь саркофага воду.

Как сообщается, саркофаг из черного гранита весом 25-30 тонн был обнаружен в Александрии при проведении строительных работ в начале июля. Рядом были найдены фрагменты статуи мужчины из мрамора и несколько других артефактов. Размер найденного саркофага составляет 1,85 м в высоту, 2,65 м в длину и 1,65 м в ширину.

Ранее сообщалось, чтоегипетские археологи нашли древнюю мумификационную мастерскую близ знаменитых пирамид в Гизе.

Перед этим в Египте нашли восемь миллионов мумий собак.

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Источник: korrespondent.net