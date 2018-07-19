Суд ООН требует у РФ отчета о решении по Меджлису

Международный суд ООН обязал Россию до 18 января 2019 года проинформировать о конкретно принятых шагах, направленных на выполнение приказа о снятии запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В частности, указано, что 19 апреля 2017 года суд ООН в приказе обязал РФ "воздерживаться от ограничений в отношении прав крымскотатарского народа хранить свои представительные институты, включая Меджлис", однако Россия этот приказ не выполнила.

Сообщается, что 19 июля суд подтвердил обязательность выполнения приказа.

В свою очередь Украина призывает РФ выполнить свои международные обязательства путем безусловной отмены запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, как это предусмотрено текстом приказа Международного суда ООН от 2017 года, заявили в МИД.

Напомним, 18 мая 2018 года Международный суд ООН также потребовал у России предоставить информацию о ходе выполнения приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.

Ранее сообщалось, что Украина передала в Международный суд ООН расширенный меморандум по России.

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Источник: korrespondent.net