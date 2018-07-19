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19. 07. 2018

Трамп отклонил предложение Путина о допросе граждан США

Президент США Дональд Трамп решил отклонить предложение президента России Владимира Путина о допросе российскими следователями американских граждан, которые, по мнению Москвы, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Об этом в четверг, 19 июня, заявили в Белом доме, передает Интерфакс.

"Это предложение, которое прямо выдвинул президент Путин, однако президент Трамп с ним не согласен", − говорится в заявлении пресс-секретаря американской администрации Сары Сандерс.

В Белом доме также выразили надежду на то, что российское руководство направит в США 12 сотрудников российских разведслужб, обвиняемых во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Также 19 июля Сенат США единогласно принял резолюцию, призывающую американскую администрацию защитить действующих и бывших американских послов, а также другие официальные лица от допросов иностранцами.

Напомним, в понедельник, 16 июля, на совместной пресс-конференции в Хельсинки Путин предложил Трампу сотрудничество по 12 россиянам, подозреваемым в хакерских атаках на выборы в США.

При этом российская сторона по принципу взаимности ожидает возможности допросить в присутствии российских следователей тех представителей спецслужб США, которых подозревает в противоправных действиях на территории РФ.

Среди американских чиновников, которых Москва хотела бы допросить по делу осужденного главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, − бывший посол США в России Майкл Макфол.

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Источник: korrespondent.net

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