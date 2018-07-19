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19. 07. 2018

Трамп пригласил Путина приехать в США осенью

Представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США пригласили президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Об этом она написала в Twitter.

Сандерс уточнила, что приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

"Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение (сторонами) этого вопроса уже идёт", − отметила пресс-секретарь.

Также она подчеркнула, что во время недавнего саммита в Хельсинки президент США "согласился на диалог на рабочем уровне по линии советов безопасности обеих стран" и он продолжается.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

— Sarah Sanders (@PressSec) 19 июля 2018 г.

Ранее Трамп сообщил, что намерен обсудить ситуацию в Украине на своей следующей встрече российским президентом.

По итогам встречи Трампа и Путина в США рассматривают три предложения

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Источник: korrespondent.net

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