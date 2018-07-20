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20. 07. 2018

Биометрический контроль на въезде в Украину прошли 240 тысяч россиян


Биометрический контроль на границе с Украиной за шесть месяцев текущего года уже прошли 240 тысяч граждан России. Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Чиновник отметил, что подконтрольное ему ведомство выполнило в полном объеме задачи по внедрению безвизового режима со странами ЕС и более года обеспечивает его функционирование. А с 1 января 2018 года, ГПСУ также контролирует функционирование биометрического контроля иностранцев из стран риска, в частности, России, которые следуют в Украину.

"За шесть месяцев биометрический контроль прошли 350 тысяч иностранцев, из них 240 тысяч – граждане РФ", – сообщил Цигикал.

Он также отметил, что сейчас украинские пограничники патрулируют границу с Польшей и Молдовой, кроме того, сейчас идет подготовка к совместному патрулированию со Словакией.

Напомним, биометрический контроль иностранцев в пунктах пропуска на украинской границе заработал с 1 января 2018 года. По состоянию на апрель контроль на границе прошли 140 тысяч россиян.

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Источник: korrespondent.net

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