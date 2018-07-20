Провести денуклеаризацию КНДР можно за год – США



Денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год. Об этом заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс, передает Reuters.

По его словам, денуклеаризация Северной Кореи за год технически возможна, но, вероятно, этого не произойдет.

Коутс также подчеркнул, что это очень сложный процесс и госсекретарь США Майк Помпео специально обозначил длительные временные рамки.

"C технической точки зрения такая возможность есть. Но, вероятно, этого не произойдет, поскольку Помпео ясно сказал, что это займет некоторое время. Он обозначил более длительные временные рамки", – заявил глава нацразведки США.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позднее Помпео заподозрил, что КНДР использует секретный объект по обогащению урана.

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Источник: korrespondent.net