Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2018, пятница, 02:04
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,32
20. 07. 2018

Провести денуклеаризацию КНДР можно за год – США


Денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год. Об этом заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс, передает Reuters.

По его словам, денуклеаризация Северной Кореи за год технически возможна, но, вероятно, этого не произойдет.

Коутс также подчеркнул, что это очень сложный процесс и госсекретарь США Майк Помпео специально обозначил длительные временные рамки.

"C технической точки зрения такая возможность есть. Но, вероятно, этого не произойдет, поскольку Помпео ясно сказал, что это займет некоторое время. Он обозначил более длительные временные рамки", – заявил глава нацразведки США.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Позднее Помпео заподозрил, что КНДР использует секретный объект по обогащению урана.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.