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20. 07. 2018

Путин предложил провести референдум на Донбассе


Президент России Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести референдум для того, чтобы разрешить конфликт на Донбассе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие во время встречи двух лидеров за закрытыми дверями.

По их словам, несмотря на то, что Путин представлял предложение по Украине как знак того, что он "хочет положить конец четырехлетнему кризису", на референдум может быть не так легко уговорить пойти ввиду позиции Украины и ее сторонников в Европе.

Один из источников также отметил, что Трамп попросил Путина не обсуждать публично идею референдума и дать ему время все обдумать.

Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе.

Путин заявил о серьезных рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины.

Источник: korrespondent.net

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