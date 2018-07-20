Сенат США защитил американцев от допросов иностранцами

Сенат США проголосовал за резолюцию с призывом не допускать допросов иностранными следователями американских официальных лиц, сообщает Associated Press.

Эта резолюция, которую предложили конгрессмены-демократы, не имеет обязательной юридической силы.

Голосованию предшествовало предложение президента России Владимира Путина, высказанное на пресс-конференции по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля, о допросе российскими следователями американских граждан, которые, по мнению России, замешаны в противоправной деятельности в РФ.



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Ранее в Белом доме заявили, что Трамп принял решение отклонить это предложение Путина.

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Источник: korrespondent.net