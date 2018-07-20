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20. 07. 2018

Трамп наладил общение с Путиным – Помпео


Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью EWTN подвел итоги встречи американского лидера Дональда Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.

"Президент Трамп планировал создать канал для общения и диалога с Владимиром Путиным и успешно реализовал эту цель. У нас нет иллюзий относительно вызовов, которые Россия представляет для США. Но есть такие общие для наших стран вопросы, как борьба с терроризмом", – сказал Помпео.

Напомним, встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Лидеры РФ и США проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.

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Источник: korrespondent.net

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