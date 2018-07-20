Трамп пообещал стать "злейшим врагом" Путина



Президент США Дональд Трамп пообещал стать злейшим врагом российского лидера Владимира Путина, если отношения между Россией и США не наладятся. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

"Мой предшественник Барак Обама был абсолютным козлом отпущения Москвы. Я же подхожу к России гораздо жестче, чем любой другой президент за долгие годы. Возможно, даже жестче, чем когда-либо. Поладить с Путиным, поладить с Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану для Путина злейшим врагом", – сказал Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Путина прошла 16 июля в Хельсинки. Лидеры РФ и США проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.

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Источник: korrespondent.net