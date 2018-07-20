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20. 07. 2018

Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня

 
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья Тайваня в пятницу, 20 июля, сообщает Китайский сейсмологический центр.
 
Эпицентр землетрясения располагался в морской акватории к юго-востоку от острова.
 
Данных о пострадавших и разрушениях нет. Предупреждение о цунами также не объявлялось.

В Японии произошло землетрясение
 
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии.

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Источник: korrespondent.net

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