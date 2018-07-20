Сильное землетрясение произошло у побережья Тайваня

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья Тайваня в пятницу, 20 июля, сообщает Китайский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в морской акватории к юго-востоку от острова.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Предупреждение о цунами также не объявлялось.



В Японии произошло землетрясение

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Тихом океане у берегов Новой Зеландии.

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Источник: korrespondent.net