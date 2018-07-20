Итоги 19.07: Квоты на металл и закупки хлора из ЕС

Киевсовет не отменил подорожание проезда

Депутаты Киевсовета отказались вводить запрет на повышение стоимости проезда в общественном транспорте. За соответствующее решение проголосовали только 24 депутатов горсовета при минимально необходимых 61.

ЕБРР одобрил выделение Украине 250 миллионов евро

Европейский банк реконструкции и развития одобрил новую программу USELF-III на 250 миллионов евро для поддержки частных проектов в возобновляемой энергетике в Украине.

В ЕБРР напомнили, что поддерживают развитие возобновляемой энергетики в Украине в рамках программы USELF с 2009 года, однако срок ее действия завершается 30 июня 2018 года, и USELF-III должна заменить ее.

Трамп пригласил Путина в США

США пригласили президента РФ Владимира Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Приглашение было передано через советника Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

"Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Обсуждение (сторонами) этого вопроса уже идет", − сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Украина начала импортировать хлор из Румынии

Украина начала импорт хлора из Румынии, также ожидаются поставки из Польши, Словакии и Узбекистана.

"Из Румынии уже потихоньку заезжает малыми партиями, 30-40 тонн в неделю. Но этого недостаточно для общей потребности. Словакия, Польша могут начинать отгрузки, и их хлор может быть в Украине до 30 августа. Что касается Узбекистана, они сейчас подтверждают возможность поставки хлора в цистернах, это также конец августа", – сообщила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

ЕС ввел квоты на 11 видов украинской металлопродукции

Европейский союз ввел тарифные квоты в отношении 11 видов украинской металлопродукции.

Согласно опубликованному решению Европейской комиссии, 11 видов украинской металлопродукции попали под действие защитных мер, а именно: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы, нержавеющая арматура и легкие секции, трубы для газопроводов и другое. Кроме того, в отношении еще 17 видов продукции продолжается расследование.

Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

Президент России Владимир Путин сделал предложение лидеру США Дональду Трампу провести референдум для того, чтобы разрешить конфликт на Донбассе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавшие во время встречи двух лидеров за закрытыми дверями.

Трамп попросил Путина не обсуждать публично идею референдума и дать ему время все обдумать.

Киберполиция и спецназ провели обыск в офисе Компартии

Сотрудники киберполиции с привлечением спецназа КОРД провели обыск и изъяли вещественные доказательства в офисе Компартии Украины в Киеве.

Правоохранители предварительно установили ІП адрес и месторасположение ресурса с доменом kpu.ua, на котором были выявлены факты изготовления и распространения коммунистической символики, запрещенной законодательством. Полиция также установила лиц, которые имели доступ к администрированию указанного сайта.

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Источник: korrespondent.net