Ливия отказывается строить центры для нелегалов

Премьер-министр правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж решительно отверг предложение Евросоюза создать в этой стране центры приема беженцев. Об этом он сказал в интервью Bild, опубликованном в пятницу, 20 июля.

"Мы абсолютно против того, что Европа совершенно официально хочет содержать у нас нелегальных мигрантов, которых не желает иметь сам Евросоюз", – указал глава ливийского правительства.

Ливии, по словам главы правительства, не нужны и субсидии на такие центры.

"Мы не будем осуществлять никакие сделки за деньги с Евросоюзом, чтобы принять нелегальных мигрантов", – подчеркнул Фаиз Сарадж. Он назвал странным то, что в Европе "уже никто не хочет принимать мигрантов, но предлагает сделать это Ливии, разместив у себя сотни тысяч претендентов на убежище".

Сарадж подчеркнул, что Ливия является транзитной страной для мигрантов из других стран Азии и Африки, стремящихся в Европу. Поэтому, считает он, ЕС должен усилить нажим на те страны, откуда идет основной поток беженцев.

Фаиз Сарадж призвал Евросоюз к совместной борьбе с контрабандистами. Он указал, что на береговую охрану Ливии падает основная нагрузка по перехвату контрабандистов и спасению людей. ЕС, по мнению ливийского лидера, должен оказать Триполи техническую и финансовую поддержку именно в этой сфере, чтобы пресечь деятельность контрабандистов на начальном этапе.

Премьер-министр Ливии указал, что в настоящее время в Ливии находятся сотни тысяч нелегальных мигрантов. То, что среди них имеется значительное число преступных элементов и террористов существенно ухудшает ситуацию в стране. Европе, считает Фарадж, необходимо выработать глобальную миграционную политику, а не пытаться решить проблему лишь высылкой нежелательных мигрантов.

Напомним, в конце июня лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились о единой политике по приему беженцев. Одним из пунктов этого соглашения было создание лагеря для мигрантов в одной из североафриканских стран, чтобы сократить поток людей, переправляющихся через Средиземное море.

Позже стало известно, что Египет отказался от открытия на территории страны центров по приему мигрантов.

Источник: Российская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net