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20. 07. 2018

В Николаевской области на взятке задержан советник главы района

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке советника председателя Новоодесского райгосадминистрации по земельным вопросам.

Об этом накануне сообщил пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 130 тысяч гривен за выдачу разрешения на проведение земляных работ и не препятствование его коммерческой деятельности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для сокрытия противоправной деятельности чиновник предложил перевести деньги на расчетный счет подконтрольной ему местной общественной организации.

"После перевода бизнесменом средств на указанный счет, чиновник передал ему разрешительные документы на проведение земельных работ, после чего сразу был задержан непосредственно в здании райгосадминистрации", – добавили в СБУ.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области на взятке задержан советник главы района

Накануне полиция задержали работников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими взяток. Суммы колебались от пяти тысяч гривен до пяти тысяч долларов.

Также на этой неделе на взятке повторно был задержан мэр города Сколе во Львовской области.

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Источник: korrespondent.net

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