Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2018, пятница, 08:29
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,32
20. 07. 2018

В США 11 человек погибли при опрокидывании лодки на озере

В США на озере Тейбл Рок в штате Миссури перевернулась прогулочная лодка с 31 пассажиром на борту. По меньшей мере 11 человек погибли, включая нескольких детей. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что еще семь человек получили травмы и пять пропали без вести. Спасательные службы занимаются их поиском.

Инцидент произошел вечером 19 июля. Лодка перевернулась во время грозы, которая сопровождалась сильным ветром.

Ранее на севере Демократической республики Конго перевернулась рыбацкая лодка, в результате чего погибли 49 человек. Об этом сообщает издание EWN в пятницу, 25 мая, со ссылкой на власти Конго.

Напомним, минувшим летом в Одесской области во время ночной прогулки перевернулась лодка, утонули три сестры. Трагедия произошла на Перелетском водохранилище.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Мир
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.