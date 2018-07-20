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20. 07. 2018

На Донбассе за сутки 18 обстрелов, ранен боец

За прошедшие сутки подразделения сепаратистов на Донбассе 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Тяжелое оружие не применялось. Ранение получил один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в пятницу, 20 июля.

Противник проявлял активность по всем направлениям и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Каменки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного.

"Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, трое сепаратистов погибли и один ранен.

Также в течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Широкино и Водяного. Вследствие прицельного огня противника один военнослужащий был ранен.

Напомним, за сутки 18 июля сепаратисты 17 раз обстреляли позиции украинских военных. Тогда у ВСУ не было потерь.

Также на этой неделе пограничников обстреляли возле КПП Майорск. Одна из пуль калибра 7,62 мм попала в лобовое стекло бронемашины Кугуар.

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Источник: korrespondent.net

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