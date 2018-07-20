Эстония выслала четырех граждан Украины

В Эстонии были задержаны четыре гражданина Украины, которые нелегально работали на одной из строек возле города Раквере. Об этом сообщает ERR.

"18 июля сотрудники миграционной службы Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны проверили строительные объекты в волости Раквере. В ходе контроля были выявлены четыре гражданина Украины, не имеющие регистрации в Эстонии", – говорится в сообщении.

Мужчинам назначили штраф. Также было составлено предписание покинуть Эстонию и установлен запрет на въезд в страну на три года.

Ранее стало известно, что в 2017 году Чехия выслала более тысячи украинцев с польскими разрешениями на работу.

В свою очередь Польша в январе этого года выдворила 62 украинца, которые были незаконно трудоустроены в одной из фирм в Люблине.

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Источник: korrespondent.net