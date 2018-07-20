Украинский самолет сделал вынужденную посадку в Египте

Украинский транспортный самолет Ан-26 сделал вынужденную посадку примерно в 50 км от египетского города Эль-Аламейна. Об этом сообщает местное издание Almasdar.

Сообщается, что грузовой самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, в результате инцидента экипаж не пострадал.

Данную информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. По его словам, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимое обследование.

Аль-Масри уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.

Ранее в Госавиаслужбе сообщили, что на балансе украинских авиакомпаний находится 35 пассажирских самолетов, которые служат более 20 лет.

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Источник: korrespondent.net