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20. 07. 2018

В Нью-Йорке продают мороженое за $1,5 тысячи

Один из отелей в Нью-Йорке предлагает посетителям уникальный десерт стоимостью 1500 долларов. Об этом сообщает ТСН в пятницу, 20 июля.

"Десерт состоит из мороженого с мадагаскарской ванилью, выложенного на черном трюфеле и политого соусом из шампанского. Десерт украшен съедобным золотом и цветами, а еще вручную расписан тремя видами цветного шоколада", – говорится в сообщении..

Отмечается, что самое интересное – это посуда, в которой подают десерт – это специально созданная дизайнером фарфоровая миска с хрустальной крышкой. Ее посетители могут забрать с собой. Если же оставить посуду в ресторане – десерт может стоить значительно дешевле – всего 300 долларов.

Напомним, в Дубае продают "съедобное золото" с ложечкой Versace. Мороженое Black Diamond посыпанное 23-каратным золотом можно отведать чуть менее, чем за тысячу долларов, а ложечку забрать с собой на память.

Ранее в США на аукционе продали самую дорогую в мире бутылку вина за 350 тысяч долларов. Напиток сделан из винограда сорта каберне-совиньон урожая 2015 года в компании самого молодого в Америке руководителя винодельческого бизнеса Джесси Каца.

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Источник: korrespondent.net

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