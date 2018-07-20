СБУ взялась за руководство Днепразота

Служба безопасности Украины начала проверку действий должностных лиц предприятия Днепроазот, которые привели к созданию дефицита жидкого хлора в стране. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-центра СБУ.

"Службой безопасности Украины начата проверка действий должностных лиц ПАО Днепразот, которые привели к созданию дефицита жидкого хлора - основного реагента для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой. Что создало предпосылки к нарушению нормального функционирования объектов жизнеобеспечения населения и опасность для здоровья людей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 июня администрацией Днепразота в нарушение договорных обязательств и без заблаговременного предупреждения приостановлено производство и отгрузка жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины, что делает невозможным обеззараживание питьевой воды, создает угрозу возникновения массовых отравлений или распространения эпидемий. Одновременно Службой проверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя до конечного потребителя.

По результатам проверки следователи СБУ обещают принять решение о квалификации по Уголовному кодексу действий лиц, причастных "к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации".

Накануне Антимонопольный комитет признал остановку производства Днепразота незаконной, а жалобу на заниженные цены на хлор безосновательной.

Ранее вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий сообщила, что Днепроазот готовится через три дня полностью запустить производство хлора. Тем временем, в Украину начали завозить хлор из Румынии.

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Источник: korrespondent.net