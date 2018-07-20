По запросу idiot в Гугле теперь появляются изображения Дональда Трампа. Таким образом пользователи Сети в Америке и Британии выразили свое недовольство президентом.

Как отмечают Fortune и the Guardian такие результаты появились благодаря усилиям пользователей платформы Reddit и нескольких публикаций в американских и британских СМИ.

Cмотрите фотогалерею: Google начал показывать фото Трампа по запросу idiot

Ранее в Лондоне запустили надувной шар "малыш Трамп"

Обойти систему поисковика пользователи Reddit смогли с помощью массовой публикации фотографий Трампа с подписью idiot.

Также в Великобритании снова пробилась в чарты песня American Idiot группы Green Day. Так местные жители протестовали против приезда Трампа.

Накануне Трамп раскритиковал ЕС за рекордный штраф для Google

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net