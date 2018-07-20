РФ: Санкции США по Северному потоку 2 - абсурдны

Законопроект американского сенатора Джона Барассо о санкциях против Северного потока - 2 является абсурдным и нивелирует все рыночные правила. Об этом в пятницу, 20 июля, заявил министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости.

Как известно, Баррассо предложил закон, предполагающий введение антироссийских санкций из-за Северного потока - 2 и других энергетических экспортных газопроводов России и предоставление европейским партнерам стабильных энергоресурсов из США.

По словам Новака, он не видел этот законопроект, но его необходимо изучить с точки зрения юриспруденции.

"То, что в СМИ пишут, на мой взгляд, это достаточно абсурдный проект закона, который нивелирует все рыночные правила", - заявил Новак.

Как сообщалось, после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США будут конкурировать с газопроводом Северный поток-2.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net