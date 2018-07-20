В Николаеве патрульные полицейские задержали агрессивного нетрезвого 34-летнего мужчину, который с ножом угрожал прохожим, а затем сымитировал приступ. Об этом сообщает патрульная полиция в пятницу, 20 июля.

Инцидент произошел на улице Космонавтов, возле городского рынка Николаева. Поступила информация о том, что неизвестный мужчина с ножом в руках пристает к прохожим и угрожает им.

"Прибывшие на место вызова, патрульные обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и размахивал ножом. На неоднократные предупреждения инспекторов прекратить правонарушение он не реагировал", – говорится в сообщении.

Применив физическую силу, патрульные выбили нож из рук мужчины и надели на него наручники.

"После этого нарушитель кричал, что ему плохо, и начал биться в судорогах. Патрульные немедленно вызвали на место скорую. Врачи осмотрели мужчину и установили, что он не нуждается госпитализации, поскольку сымитировал приступ", – добавили в полиции.

Правоохранители доставили 34-летнего правонарушителя в Ингульский отдел полиции и передали следователям.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве мужчина с ножом бросался на прохожих

Ранее сообщалось, что ночью в Киеве на улице Тычины в супермаркете посетителя ранили ножом в живот. Полиция задержала подозреваемого, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, утром 26 июня в центре Харькова зарезали мужчину. Его тело было обнаружено возле квартиры по месту жительства соседями.

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Источник: korrespondent.net