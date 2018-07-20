Экс-президента Южной Кореи приговорили еще к восьми годам тюрьмы

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к восьми годам заключения за вмешательство в выборы и незаконное получение средств от Службы национальной разведки.

Об этом сообщает агентство Ренхап в пятницу, 20 июля.

Также Пак Кын Хе обязали выплатить 3,3 млрд корейских вон ($2,9 млн).

В свою очередь прокуратура в рамках этого дела запрашивала для экс-президента заключение сроком 15 лет.

Напомним, в апреле 2018 года суд приговорил Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы и штрафу в 18 млрд вон (около $17,5 млн). Суд поддержал большую часть предъявленных Пак Кын Хе обвинений, в том числе в разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также злоупотреблении властью.

Прокуратура Южной Кореи требовала для экс-президента 30 лет заключения. В свою очередь Пак Кын Хе все обвинения в свой адрес отвергала.

Напомним, коррупционный скандал с участием Пак Кын Хе разгорелся в 2016 году. По версии следствия, близкая подруга экс-президента Чхве Сун Соль, пользуясь дружбой с южнокорейским лидером, вымогала деньги у крупных корпораций, в том числе Samsung и Lotte.

В конце 2016 года парламент объявил Пак Кын Хе импичмент, а в апреле 2017 года ей предъявили обвинения. Чхве Сун Соль была осуждена в феврале 2018 года к 20 годам за коррупцию и вмешательство в дела страны.

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Источник: korrespondent.net