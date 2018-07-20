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20. 07. 2018

Подозреваемые в отравлении Скрипалей сбежали из Британии - СМИ

Двое подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию. Об этом в четверг, 19 июля, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По данным издания, пара покинула страну на борту коммерческого авиарейса. Отъезд подозреваемых удалось установить благодаря перехваченной британской базой на Кипре шифровке в Москву.

Пару идентифицировали при помощи камер видеонаблюдения. 

Отмечается, что полиция использовала технологию распознавания лиц. Кадры с камер в британских аэропортах сопоставили с кадрами камер из Солсбери, где в начале марта были отравлены Скрипали.

Как сообщает CNN, подозреваемые путешествовали под вымышленными именами. При этом гражданство пары установить не удалось.

Ранее сообщалось, что полиция Великобритании идентифицировала предполагаемых исполнителей покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Позже министр по вопросам безопасности правительства Британии Бен Уоллес назвал дикой спекуляцией сообщение об установлении личностей отравителей Скрипалей.

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Источник: korrespondent.net

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