Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета

Следствие установило человека, который может быть причастен к убийству журналиста Павла Шеремета, но нужно еще его идентифицировать. Об этом во вторую годовщину гибели журналиста заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, передает Украинская правда.

"Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица криминальной полиции могу сказать, что положительные результаты есть. (…) Проведена работа по определенным направлениям. Сегодня могу сказать, что установлено лицо, то есть не личность установлена, а человек, которого можно идентифицировать", - сказал Аброськин.

По его данным, оперативники обработали более трех тысяч терабайтов видеоматериалов, изъятых в ходе следственно-оперативных мероприятий.

"В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", - отметил Аброськин.

По его словам, он не может рассказать больше, потому что не имеет для этого разрешения от следователя, поэтому "не может перейти определенную границу".

"Но это, пожалуй, может быть тогда, когда определенный человек будет задержан, когда ему будет сообщено о подозрении и когда будет решение суда", - добавил чиновник.

В свою очередь спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко сообщил, что за два года в расследовании убийства Шеремета было проведено более 20 экспертиз.

Согласно информации, полученной от следователей по делу, в рамках расследования были опрошены несколько десятков свидетелей, проведен мониториг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалы, обнародованные в медиа-пространстве.

По итогам проведенной работы на данный момент следователями разрабатываются четыре версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ошибочное нападение - автомобиль, в котором взорвался Шеремет, принадлежал редактору издания Украинская правда Алене Притуле.

Сообщается также, что для проведения ряда экспертиз были привлечены эксперты ФБР. О подозрении пока что никому не сообщалось.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева.

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Источник: korrespondent.net