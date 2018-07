В Одессе захватили ректорат медуниверситета

[EN⬇]⚠ЭКСТРЕННО⚠: РЕКТОРАТ ОНМЕДУ ЗАХВАЧЕН СИЛОЙ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ СЕРГЕЕМ МЕЛЬНИЧУКОМ. Дальнейшая информация после уточнения подробностей. Напомним, в последние дни работа ОНМЕДУ была поставлена под угрозу. ⚠ ⚠ ⚠BREAKING⚠: RECTORATE OF ODESSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY WAS SEIZED BY FORCE BY PEOPLE'S DEPUTY SERGIY MELNICHIUK. Updates are to be published later. In the last days the university's work was put in danger after multiple attacks. #онмеду #onmedu #seizure #alert #breaking #breakingnews #force #odessa #odessagram #ukraine #university #medicine #medical #medicalschool #medicalstudent #student #danger

Публикация от ОНМЕДУ (@onmeduofficial) 19 Июл 2018 в 11:52 PDT