В Одессе захватили ректорат медуниверситета

В здание Одесского медицинского университета в пятницу, 20 июля, прорвались неизвестные лица. Об этом в соцсети Instagram сообщает пресс-служба учебного заведения.

"Ректорат ОНМедА захвачен силой", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что действия неизвестных контролирует внефракционный народный депутат Сергей Мельничук.

[EN⬇]⚠ЭКСТРЕННО⚠: РЕКТОРАТ ОНМЕДУ ЗАХВАЧЕН СИЛОЙ НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ СЕРГЕЕМ МЕЛЬНИЧУКОМ. Дальнейшая информация после уточнения подробностей. Напомним, в последние дни работа ОНМЕДУ была поставлена под угрозу. ⚠ ⚠ ⚠BREAKING⚠: RECTORATE OF ODESSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY WAS SEIZED BY FORCE BY PEOPLE'S DEPUTY SERGIY MELNICHIUK. Updates are to be published later. In the last days the university's work was put in danger after multiple attacks. #онмеду #onmedu #seizure #alert #breaking #breakingnews #force #odessa #odessagram #ukraine #university #medicine #medical #medicalschool #medicalstudent #student #danger Публикация от ОНМЕДУ (@onmeduofficial) 19 Июл 2018 в 11:52 PDT

Эту информацию подтвердил нардеп Игорь Мосийчук.

"Прямо сейчас группа боевиков под руководством нардепа-тушки Сергея Мельничука захватывают Одесский национальный медицинский университет. Считаю действия Мельничука рейдерством и требую немедленного вмешательства правоохранительных органов и лично Генерального прокурора Юрия Луценко в ситуацию, которая сейчас происходит в Одессе. Все кадровые вопросы в Одесском национальном медуниверситете должны решаться исключительно законным цивилизованным способом, - как споры в суде, - а не с помощью вооруженных титушек Мельничука!" - подчеркнул он.

В то же время экс-ректор университета Валерий Запорожан, уволенный с должности приказом МОЗ от 17 июля, написал в соцсети Facebook, что произошел "силовой захват".

"Ломают двери и запугивают сотрудников. Полиция бездействует, были предупреждены о захвате, и не спешат на вызов", - сообщил Запорожан.

Как пишет Одесса-медиа, в данном вузе идет борьба за пост ректора.

На месте находятся замначальника районного отдела полиции в сопровождении нескольких правоохранителей. Лица, ворвавшиеся в учебное заведение, пустили его в приемную.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе захватили ректорат медуниверситета

Ранее в Одессе несколько десятков активистов ВО Свобода вошли в гостиницу Большая Московская на улице Дерибасовской. Владельцы гостиницы восприняли происходящее как захват.

Также ранее студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца объявляли о бессрочной забастовке.

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Источник: korrespondent.net