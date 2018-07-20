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20. 07. 2018

В Житомирской области в ДТП погибли 10 человек

В Житомирской области произошло столкновение маршрутного автобуса и грузовика, в результате чего погибли 10 человек, еще десятеро госпитализированы. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает пресс-служба полиции региона.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса и крупногабаритной грузовика произошла 20 июля около 10.40 на 127 км автодороги Киев - Чоп, вблизи с.Глибочици Житомирского района", - говорится в сообщении. 
 
На месте происшествия продолжают работать полицейские, спасатели и медики. Обстоятельства сейчас выясняются.
 
 
По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса (вероятно, сообщением Киев - Ровно), двигаясь в направлении Житомира, совершил столкновение с грузовиком DAF с полуприцепом.
 

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области в ДТП погибли 10 человек

 
Как сообщалось, сегодня утром в Николаевской области в результате столкновения грузовика и рейсового автобуса погибли пять граждан Беларуси.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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