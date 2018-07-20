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20. 07. 2018

Польша отказалась от строительства забора между Украиной и Беларусью

Польша не будет строить забор на границе с Украиной и Беларусью для предотвращения миграции диких кабанов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, передает W polityce.

В частности, Ардановски отметил, что Европейское агентство безопасности пищевой продукции (EFSA) в итоге пришло к выводу о неэффективности такого забора на большом участке, а также отказалось финансировать в проект.

"Такое мнение было озвучено на прошлой неделе, и это является основанием для того, чтобы польское правительство отказалось от идеи", - подчеркнул Ардановски.

Он также добавил, что зарезервированные на строительство забора средства Варшава направит на финансирование деятельности охотничьих обществ по отстрелу диких кабанов.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства забора на границе с Украиной и Беларусью обойдется Польше в 71 млн евро. Забор должен был представлять собой сетку высотой до двух метров и длиной примерно тысячу километров.

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Источник: korrespondent.net

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