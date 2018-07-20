Два года без ответов. Годовщина убийства Шеремета

Два года назад Павел Шеремет умер по дороге на работу. Его автомобиль взорвали на перекрестке в центре Киева.

За два года, которые прошли после убийства Шеремета, политики давали много обещаний. Называли раскрытие этого дела “делом чести”, привлекали американских правоохранителей, но “воз и ныне там”. Нет даже подозреваемых.

Корреспондент.net вспомнил, что происходило вокруг дела Шеремета.

Как идет следствие

Следствие считает приоритетной версией убийства Шеремета мотив его журналистской деятельности в Украине и других странах.

"Заслуживают внимания те журналистские расследования, которые не были завершены. Также рассматривается версия профессиональная деятельность журналиста за пределами Украины. Публикации журналиста и выпуски его программ имели критический характер действующей власти как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации", – рассказывал еще в феврале на специальной пресс-конференции заместитель председателя Национальной полиции Александр Вакуленко.

"Критические выступления и озвучивание позиции по экспансии Российской Федерации в Чечне, Грузии и Украине также рассматриваются как версия профессиональной деятельности журналиста за пределами Украины", – добавил он.



Также, по словам заместителя главы Нацполиции, рассматривается версия "дестабилизация ситуации в государстве, что обусловлено дерзостью и демонстративностью способа убийства журналиста".

В полиции также отчитались о проведенном объеме следственных действий. По словам Вакуленко, были допрошены 1800 человек, из которых более 300 – непосредственные очевидцы взрыва, жители домов в районе взрыва.





"Установлены и допрошены 224 таксиста и их пассажиров, которые проезжали возле места взрыва в указанное время. Установлены 48 владельцев автомобилей, припаркованных вблизи места преступления. 60 человек допрошены из круга личных и профессиональных связей потерпевшего, журналистов и коллег", – сообщил Вакуленко.



Следствие изъяло около 150 терабайт информации с камер наблюдения и продолжает их изучение. В процессе расследования были назначены 16 экспертиз.

Ни организаторы, ни исполнители взрыва не установлены.

Расследование журналистов

Журналисты "Слидство.Инфо" в документальном фильме "Убийство Павла", опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью с 19 на 20 июля заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина – они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный "Мерседес" и серая "Шкода", водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. Однако Устименко допросили.

Глава Нацполиции Сергей Князев не исключает ошибки сотрудников полиции в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета.

Международная реакция

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследования убийства Шеремета не дало результатов – и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна украинская власть.



В начале расследования президент Петр Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.



В сентябре 2017 года стало известно, что главное следственное управление Нацполиции засекретило все судебные решения по делу об убийстве Павла Шеремета для защиты жизни лиц, "которые участвуют в уголовном судопроизводстве".

13 апреля 2018 года заместитель главы СБУ Виктор Кононенко констатировал, что за почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве Шеремета.

Публичный отчет

Журналисты требуют от власти и правоохранителей публичного отчета о результатах расследования убийства Шеремета, говорится в заявлении Национального союза журналистов Украины.

"Отсутствие прогресса в этом резонансном деле – это тревожный сигнал для всего журналистского сообщества, для общества в целом: безнаказанность за преступления против медийщиков порождает новые преступления", - говорится в заявлении.

Журналисты напомнили, что в прошлом году президент Порошенко требовал публичного отчета о результатах расследования, но он так и не состоялся.

"Союз продолжает требовать его (публичного отчета) проведения. Журналисты и общество имеют право знать, что следствие сделало, чтобы найти и наказать убийц нашего коллеги", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пока журналистское расследование убийства Павла Шеремета (фильм "Убийство Павла") открыло гораздо больше информации, чем официальное расследование МВД.

"А рекомендации авторитетного американского Комитета защиты журналистов, изложенные в специальном отчете "Отказ от правосудия", остаются проигнорированными", - отметили в НСЖУ.

"Память Георгия Гонгадзе, Игоря Александрова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей, побуждает нас к солидарности – убийцы и заказчики должны быть наказаны", - говорится в заявлении.

Акция памяти

В пятницу, 20 июля, на месте гибели Шеремета собираются его коллеги и друзья, чтобы почтить его память.

Также в акции участвуют народные депутаты, посол США в Украине Мари Йованович.

Люди несут цветы, некоторые держит черные таблички с датой гибели журналиста и надписью "Павел Шеремет. 2 года. Убийцы до сих пор не найдены".

Источник: korrespondent.net