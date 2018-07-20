ДТП в Николаевской области: все жертвы являются гражданами Беларуси

Полиция установила, что все люди, погибшие и получившие травмы в ДТП утром возле пгт Кривое Озеро в Николаевской области, являются гражданами Беларуси.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 20 июля.

"Установлены личности граждан, погибших и получивших травмы во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 20 июля, около 5:00 утра на 289 км автодороги Киев-Одесса неподалеку пгт Кривое Озеро. Все они являются гражданами Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Полиция организовала работу "горячей линии", по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в списке пострадавших по номеру: +38 (0512) -53-11-13.

Также о происшествии проинформировали МИД Украины.

Ранее сообщалось, утром в пятницу в Николаевской области на трассе Киев-Одесса произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек и 12 были госпитализированы.

Позже стало известно о еще более масштабной аварии в Житомирской области. Там маршрутка из Киева врезалась в грузовик. Погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net