Лента RSS
Подписаться на ленту
20 июля 2018, пятница, 13:21
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,32
20. 07. 2018

ДТП в Николаевской области: все жертвы являются гражданами Беларуси

Полиция установила, что все люди, погибшие и получившие травмы в ДТП утром возле пгт Кривое Озеро в Николаевской области, являются гражданами Беларуси.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 20 июля.

"Установлены личности граждан, погибших и получивших травмы во время дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 20 июля, около 5:00 утра на 289 км автодороги Киев-Одесса неподалеку пгт Кривое Озеро. Все они являются гражданами Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Полиция организовала работу "горячей линии", по которой родственники могут позвонить и проверить, есть ли их близкие в списке пострадавших по номеру: +38 (0512) -53-11-13.

Также о происшествии проинформировали МИД Украины.

Ранее сообщалось, утром в пятницу в Николаевской области на трассе Киев-Одесса произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек и 12 были госпитализированы.

Позже стало известно о еще более масштабной аварии в Житомирской области. Там маршрутка из Киева врезалась в грузовик. Погибли 10 человек, еще 10 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Чемпионат мира по футболу – 2018
Украина
Анекдот все анекдоты

Прохожу медосмотр: окулист говорит, мол, чего хотите, возраст, не молодеете же, невролог туда же – возрастные изменения...

Один только президент в меня верит, только он считает, что я еще 20 лет работать могу и ничего мне не сделается. Спасибо, родной!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

ЧМ-2018 по футболу

Рады ли вы окончанию чемпионата мира по футболу?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.