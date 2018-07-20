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20. 07. 2018

В США пожаром уничтожены 200 км леса

В американском штате Орегон огнем уничтожены почти две сотни километров насаждений. Также огонь стал причиной смерти одного человека. Об этом сообщается в сюжете ТСН от пятницы, 20 июля.

Местный житель погиб за рулем своего трактора, пытаясь, как предполагают следователи, расчистить участок леса и не подпустить огонь к соседскому дому.

По некоторым данным, пожар, который нанес значительный ущерб, мог произойти из-за поджога - именно поджигателя сейчас и пытаются найти правоохранители.

Власти штата Орегон вместе с полицией расследуют причины масштабного лесного пожара.

Ранее шведские власти обратились к руководству стран Евросоюза с просьбой оказать помощь в борьбе с бушующими в стране лесными пожарами.

Также сообщалось, что в Норвегии из-за лесных пожаров отменили ряд железнодорожных рейсов, что привело к серьезным задержкам в движении транспорта. 

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Источник: korrespondent.net

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